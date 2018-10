Redoine Faïd incarcéré à Vendin-le-Vieil : l'espoir que "ce sera l'établissement qui mettra fin à ses multiples cavales"

Wilfried Szala, secrétaire local Force ouvrière au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, espère sur franceinfo que "cette fois", Redoine Faïd, incarcéré dans cette prison après son arrestation mercredi, "ne sortira plus".

"Il y a de quoi espérer que ce sera l'établissement qui mettra fin à ses multiples cavales", a estimé sur franceinfo et sur France Bleu Nord jeudi 4 octrobre Wilfried Szala, secrétaire local Force ouvrière au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), où le braqueur multirécidiviste a été incarcéré après avoir été arrêté mercredi à Creil (Oise). Redoine Faïd s'était évadé de la prison de Réau (Seine-et-Marne) le 1er juillet, par hélicoptère.

Un établissement "conçu pour ce genre de détenus"

"Ce n'est pas vraiment une surprise" que Redoine Faïd soit incarcéré à Vendin-le-Vieil, selon le syndicaliste, qui affirme que "ce type d'établissements est conçu pour ce type de détenus". "C'est le type d'établissements dans lequel il a sa place." L'établissement dispose notamment de plusieurs murs d'enceinte et de filins. Placé à l'isolement, Redoine Faïd "sera constamment accompagné dans le moindre de ses mouvements, par au moins trois surveillants", explique Wilfried Szala.

lI ne devrait pas avoir de voisins de cellule, c'est-à-dire que les cellules attenantes à la sienne seront vides. Il ne devrait pas avoir accès aux unités de vie familiale et aura des parloirs avec un dispositif de séparation.Wilfried Szalaà franceinfo

Le syndicaliste FO reconnaît "des mesures extrêmement contraignantes" mais assure que "c'est ce qu'il faut dans le cas présent". L'arrivée de Redoine Faïd à Vendin-le-Vieil ne suscite "pas une crainte" du côté des surveillants pénitentiaires, assure Wilfried Szala. "On sait comment il est, de quoi il est capable. C'est à nous d'y faire face. C'est un double travail : de l'administration pénitentiaire et de la police parce qu'à chaque fois qu'il s'est évadé, il ne l'a jamais fait seul." Il conclut : "J'espère que cette fois il ne sortira plus."