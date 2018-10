DIRECT. Interpellation de Redoine Faïd : le braqueur et trois de ses complices vont être mis en examen

Ce qu'il faut savoir

Redoine Faïd et trois de ses complices vont être présentés à un juge d'insctruction "en vue de leur mise en examen", a annoncé mercredi 3 octobre le procureur de la République de Paris, François Molins. Plus tôt dans la journée, le braqueur Redoine Faïd a été arrêté avant l'aube à Creil (Oise), ville où il a grandi, tout comme six autres personnes. Son interpellation a eu lieu à seulement 100 km de la prison de Réau (Seine-et-Marne), de laquelle il s'était évadé en hélicoptère le 1er juillet. Regardez en direct avec franceinfo la conférence du procureur de la République de Paris, François Molins, à 16h30.

Une interpellation sans violence. Redoine Faïd, 46 ans, a été arrêté vers 4 heures dans la nuit de mardi à mercredi, dans un grand appartement situé au quatrième étage d'un petit immeuble du quartier HLM du Moulin. Aucun coup de feu n'a été tiré, et les arrestations ont été menées sans incident selon les autorités.

Des armes retrouvées dans l'appartement. Six autres personnes ont également été interpellées. Dans l'appartement où il se cachait, "un revolver chargé placé à portée de main de Redoine Faïd", une "arme automatique", ainsi que "deux burquas et perruques" ont été retrouvées, a confirmé François Molins.

Un téléphone sur écoute. La localisation du braqueur a été trahie par un numéro de téléphone, surveillé par la police, qui appartenait à son frère, selon les informations de BFMTV et M6.