Cavale de Redoine Faïd : trois nouveaux suspects interpellés

Le braqueur multirécidiviste, qui s'était évadé de prison par hélicoptère, a été arrêté mercredi dans un appartement à Creil (Oise), après trois mois de traque policière.

Trois nouveaux complices présumés du braqueur Redoine Faïd ont été interpellés, lundi 8 octobre. Deux des suspects ont été placés en garde à vue et le troisième, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, a été placé en rétention judiciaire, indique une source judiciaire à franceinfo.

Redoine Faïd, braqueur multirécidiviste, qui s'était évadé de la prison de Réau (Seine-et-Marne) le 1er juillet par hélicoptère, a été arrêté mercredi dans un appartement à Creil (Oise) après trois mois de traque policière. Six autres personnes avaient été interpellées le même jour, dont plusieurs membres de sa famille, et trois d'entre eux ont été mis en examen et écroués.

Mis en examen mercredi, notamment pour "évasion en bande organisée", "enlèvement et séquestration en bande organisée", "association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes" et pour "transport d'armes ou d'engin explosif", Redoine Faïd a été de nouveau incarcéré, cette fois-ci dans la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), l'une des plus sécurisées de France.