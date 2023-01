Eurozapping : un sacristain tué en Espagne, deux adolescents assassinés en Allemagne

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du jeudi 26 janvier.

À Algésiras (Espagne), l’heure est au recueillement. Un sacristain a été sauvagement tué et un prêtre grièvement blessé, mercredi 25 janvier, lors d’une attaque au couteau. Vers 18h30, Yacine, un homme de 25 ans, sort de chez lui avec une machette et attaque deux églises. Il blesse un prêtre au niveau du cou et parvient à tuer le sacristain. Le suspect, d'origine marocaine, était en instance d'expulsion depuis le mois de juin. Ses motivations sont encore inconnues, mais le parquet a ouvert une enquête pour des faits présumés de terrorisme.

Une autre attaque meurtrière à l’arme blanche s’est déroulée en Allemagne. Un homme a tué deux adolescents à bord d'un train. L'attaque a eu lieu mercredi 25 janvier dans l’après-midi. L'agresseur présumé est un homme de 33 ans, apatride, d'origine palestinienne. Il est monté à bord du wagon avec un couteau avant de tuer les deux adolescents de 16 et 19 ans, et de blesser sept autres personnes. La piste terroriste a été écartée par le parquet et l'enquête se poursuit.

Du plastique retrouvé dans les organes de patients

Du plastique jeté dans la mer il y a plusieurs décennies retrouvé dans le corps humain. Si depuis des années les images d'océans et de mers polluées par le plastique sont devenues communes, sa dégradation en petites particules qui polluent l’eau a récemment été prouvée et l'on découvre que ces particules arrivent à se frayer un chemin dans le corps humain. "Nous avons trouvé des micros plastiques jusqu'au fond des poumons de nos patients. D'autres études en ont aussi détecté dans le sang, le foie et d'autres organes", explique Jeanette Rotchell, professeur à l’université de Hull. Pour lutter contre la pollution, le Royaume-Uni devrait interdire les objets en plastique à usage unique d'ici l'automne.