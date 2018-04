Eure : des recherches lancées après la disparition d'un enfant de trois ans qui jouait dans son jardin

Les fouilles de la gendarmerie se concentrent autour de la rivière Andelle, près de Romilly-sur-Andelle (Eure) où habite le petit garçon.

Un petit garçon de trois ans, Léo, a disparu samedi 14 avril vers 17h30, alors qu'il jouait dans le jardin de sa maison à Romilly-sur-Andelle (Eure), au sud-est de Rouen, a rapporté dimanche France Bleu Normandie.

Plongeurs et hélicoptère

Les battues organisées samedi soir par la gendarmerie nationale n'ont rien donné. De nouvelles recherches ont lieu depuis dimanche dans la matinée. La gendarmerie a demandé aux riverains de ne pas organiser de recherches seuls et de la contacter en cas d'information.

Les enquêteurs concentrent essentiellement leurs recherches autour de l'Andelle, la rivière en contrebas de la maison du petit garçon disparu. Un important dispositif est dépêché sur place avec des plongeurs et un hélicoptère. France Bleu Normandie a précisé que Léo a les cheveux châtains, et que l'enfant portait au moment de sa disparition un haut bleu ciel et un pantalon noir.