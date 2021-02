Eure : cinq jeunes brûlés au visage après avoir voulu allumer une cigarette avec un aérosol

Un jeune de 18 ans a été hospitalisé en urgence absolue. Les quatre autres sont plus légèrement blessés.

Cinq jeunes ont été brûlés au visage après avoir voulu allumer une cigarette avec un aérosol, dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 février à la Ferrière-sur-Risle (Eure), rapporte France Bleu Normandie.

Vers 2h40 du matin, les cinq jeunes ont été brûlés au visage en tentant d'allumer une cigarette avec un aérosol, de type déodorant, alors qu'ils se trouvaient dans un véhicule.

Parmi eux, un jeune de 18 ans a été très gravement blessé. En état d'urgence absolue, il a été évacué à Paris, à l'hôpital Saint-Louis. Les quatre autres jeunes sont plus légèrement blessés. Un homme de 18 ans, deux jeunes gens âgés de 15 ans et une jeune fille de 15 ans ont été pris en charge. Ils ont été hospitalisés à Évreux et Bernay.