Essonne : deux mineurs piègent avec des bombes d'acide un parc pour enfants à Villabé

Ils ont voulu reproduire ce qu'ils avaient vu dans des vidéos sur internet.

Un agent de sécurité a découvert dans la nuit de samedi à dimanche des bombes d'acide dans un parc pour enfants de la commune de Villabé dans l'Essonne, a indiqué ce jeudi 22 août le maire, Karl Dira, à France Bleu Paris.

"Le gardien en ouvrant le portail du parc Eridan a déclenché un dispositif qui a explosé. Il m'a aussitôt averti. Il a prévenu la gendarmerie. Et ils ont fait appel aux démineurs qui se sont déplacés aussi rapidement pour enlever les engins explosifs", a-t-il expliqué. Trois bouteilles remplies d'acide chlorhydrique et d'aluminium ont été retrouvées. Il n'y a pas eu de blessés.

Un jeu qui aurait pu mal tourner

Deux adolescents mineurs ont été interpellés le lendemain et mis en examen, rapporte France Bleu Paris. Ils ont voulu reproduire ce qu'ils avaient vu dans des vidéos sur internet. Ils devront réaliser un stage d'intérêt communal.

Le maire s'est dit "choqué" et "angoissé" avant de savoir que les deux adolescents étaient mis en cause: "On peut tout imaginer", dit-il. "Là, on sait tout. Tout a été résolu (...) J’espère que ça va s'arrêter là", ajoute-t-il.

Le jeu des deux mineurs aurait pu très mal tourner. Le lendemain - dimanche - le parc Eridan est rempli d'enfants.