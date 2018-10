Enseignante braquée avec une arme factice à Créteil : un lycéen mis en examen pour "violences aggravées"

L'enseignante, elle, s'est vu délivrer une interruption temporaire de travail de 7 jours.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Jeudi 18 octobre, un lycéen a pointé une arme factice sur une professeure, dans un lycée de Créteil (Val-de-Marne). Dimanche 21 octobre, ce lycéen a été mis en examen pour "violences aggravées", car commises avec arme, sur un enseignant et dans un établissement scolaire. Des mesures provisoires ont aussi été prises à l'encontre de l'adolescent de 16 ans, dont l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, l'interdiction de séjourner dans le Val-de-Marne, l'interdiction de porter et de détenir une arme ou encore l'obligation de formation ou de scolarité et l'obligation d'évaluer sa personnalité.

L'enseignante, elle, s'est vu délivrer une interruption temporaire de travail de 7 jours. Elle va avoir une écoute psychologique, selon une source proche de l'enquête à france 2. L'adolescent qui l'a braqué affirme avoir voulu réagir parce que la professeure lui comptait une absence pour un retard, et reconnait une bétise, selon cette même source. Le deuxième lycéen placé en garde-à-vue a été libéré, samedi 20 octobre. Une information judiciaire a aussi été ouverte aussi contre X pour diffusion de vidéo afin d'identifier l'auteur.