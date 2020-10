Enseignant décapité : "c'est la République qui est attaquée", réagit le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer

La communauté enseignante est bouleversée. Après l'attaque terroriste qui a visé un professeur d'histoire de 47 ans, retrouvé décapité en pleine rue à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), vendredi 16 octobre, le ministre de l'Education nationale s'est d'abord exprimé sur Twitter. "C'est la République qui est attaquée" avec "l'assassinat ignoble de l'un de ses serviteurs", a estimé Jean-Michel Blanquer. "Notre unité et notre fermeté sont les seules réponses face à la monstruosité du terrorisme islamiste. Nous ferons face", a ajouté le ministre, avant de se rendre sur place avec Emmanuel Macron, où ils se sont notamment entretenus avec la proviseure du collège du Bois-d'Aulne où enseignait la victime.

Le ministre de l'Education nationale recevra samedi matin à 9 heures toutes les fédérations syndicales d'enseignants. Il s'entretiendra également avec les représentants du personnel de l'établissement et des parents d'élèves du collège. Jean-Michel Blanquer a notamment indiqué qu'il s'adressera en vidéo "à tous les professeurs, à tous les personnels et aux familles".

Demain, je recevrai les représentants des personnels et des parents d’élèves.



Je m’adresserai par vidéo à tous les professeurs, à tous les personnels et aux familles.

Pour une réaction de solidarité absolue et de solidité de toute notre institution.

La République ne cède pas