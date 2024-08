Enquête ouverte après l'incendie d'un commerce mitoyen d'un nouveau poste de police à Nîmes

Un incendie s'est déclaré dans un commerce inoccupé mitoyen d'un nouveau poste de police dans le quartier sensible de Pissevin, à Nîmes dans le Gard, mercredi 21 août, rapporte France Bleu Gard Lozère. Les pompiers ont réussi à éviter la propagation du feu au nouveau bureau de la police nationale et municipale qui a ouvert ses portes mardi. Une enquête est ouverte.

La boucherie mitoyenne au tout nouveau poste de police nationale et municipale de Pissevin après un incendie un peu après 5h ce mercredi matin. Le poste avait ouvert la veille #gard #nimes #pissevin pic.twitter.com/RbGXMoXNwY — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) August 21, 2024

À 2h15 du matin, des caméras de surveillance ont "enregistré une explosion au niveau d'une boucherie" inoccupée et voisine du poste de police, indique François-Xavier de Bonneville, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance dans le Gard. Les pompiers ont constaté "que l'explosion et le départ de feu se situent plutôt du côté du mur mitoyen avec le poste de police". "Sachant que le bureau était sécurisé, c'était peut-être moins évident d'y mettre le feu, et plus facile de viser la boucherie", avance-t-il. "Nous avons des interrogations quant à la concordance de cet incendie avec l'ouverture hier de ce poste commun", abonde Richard Schieven, adjoint à la sécurité à la Ville de Nîmes.

INFO FBGL : La vidéo de l'explosion près du bureau de police dans le quartier Pissevin à Nîmes https://t.co/8OAbWj6mdS — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) August 21, 2024

Le quartier de Pissevin, épicentre du trafic de drogue

D'importants travaux sont en cours pour rénover la galerie commerciale à l'intérieur de laquelle se situe le commissariat, aujourd'hui l'épicentre du trafic de drogue et de la guerre entre bandes. Il y a un an jour pour jour, le 21 août 2023, Fayed, un enfant de 10 ans, est mort au pied de cette galerie, touché par une balle perdue alors qu'il circulait à bord de la voiture de son oncle dans ce quartier de Pissevin.