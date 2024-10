Nourrisson enlevé à Aulnay-sous-Bois : la situation de Santiago est "dramatique", estime un pédiatre

Pour Christophe Batard, pédiatre à Vincennes, dans le Val-de-Marne et membre de l’Association française de pédiatrie ambulatoire, la situation de Santiago est "dramatique", assure-t-il mardi 22 octobre sur franceinfo. Le bébé, grand prématuré, né il y a 17 jours, a été enlevé lundi soir dans une maternité de l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Ses parents sont suspectés de l'avoir emmené en Belgique où un avis de recherche national a été lancé mardi dans la soirée. L'alerte enlèvement en France a quant à elle été levée vers 19h, sans résultat.

La vie de l'enfant est en jeu puisque le nourrisson, né prématurément, nécessite une prise en charge médicale constante. Christophe Batard explique que cette prise en charge signifie qu'on est "dans un milieu hyperprotégé, avec une surveillance humaine et matérielle minute par minute sur le bébé". Concernant Santiago "plus le temps passe, plus ça risque d'aggraver son état" puisque les bébés prématurés pèsent "des tout petits poids" et sont "fragiles".

"Nous sommes effarés que des parents n'aient pas réussi à comprendre l'intérêt qu'il y avait à laisser leur enfant dans un milieu hospitalier." hristophe Batard, pédiatre et membre de l’Association française de pédiatrie ambulatoire sur franceinfo

Le pédiatre s'insurge : "Vous imaginez bien que quand un bébé est dans un incubateur à 37 degrés ce n'est pas pareil que quand il est enveloppé dans un tee-shirt alors qu'il ne pèse qu'1,8 kilo et qu'il est mis dans un cabas". Le médecin souligne aussi l'importance de son alimentation qui doit être "monitorée et calculée" et qui "ne peut pas être donnée avec n'importe quel lait par des parents partis en vadrouille. Sans compter qu'il pourrait avoir besoin de médicaments".

"L'enfant risque la mort chaque heure qui passe"

Christophe Batard espère que les parents "sont partis dans un autre système hospitalier et qu'il y aura un bon dénouement" à cette histoire. Ce qui compte, selon lui, c'est que Santiago "soit dans les mains de docteurs, d'infirmières" qui pourront "s'en occuper immédiatement". Selon lui, les parents doivent comprendre que "l'enfant risque la mort chaque heure qui passe".

Pour le moment le parquet de Bobigny précise que l'enquête se poursuit, en lien notamment avec les autorités belges. Cinq personnes ont été interpellées en Seine-Saint-Denis mardi matin. Il s'agit de membres de l'entourage des parents, âgés de 19 à 26 ans, actuellement en garde à vue pour enlèvement en bande organisée d'un mineur de 15 ans.