Meurtre de Célya : le suspect hospitalisé d'office après des "déclarations délirantes" lors de sa garde à vue

Le suspect dans l'enlèvement et le meurtre de Célya, 6 ans, est sorti de garde à vue pour "hospitalisation d'office", a déclaré le procureur de Rouen, dimanche 14 juillet. Cet homme de 42 ans, compagnon de la mère de Célya, "du fait de ses déclarations délirantes en garde à vue" a été vu "par un médecin psychiatre". Celui-ci a "constaté des idées délirantes de persécution, de complot et de filiation" ainsi que "des hallucinations injonctives et hétéro-agressives".

Célya a été retrouvée morte dans un bois de Seine-Maritime, tard dans la soirée du vendredi, après le déclenchement du dispositif Alerte enlèvement. Le principal suspect, le compagnon de sa mère, a été interpellé tôt samedi matin. Il a été placé en garde à vue dans l'enquête ouverte pour "tentative de meurtre sur conjoint", "enlèvement sur mineur de moins de 15 ans" et "meurtre sur mineur de moins de 15 ans".

Le parquet assure par ailleurs que la procédure judiciaire "sera poursuivie par l'ouverture d'une information judiciaire" qui aura "pour but de préciser le déroulement des faits et la responsabilité pénale du mis en cause, au regard de ses troubles psychiatriques".