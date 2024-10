Enlèvement de Santiago : trois proches des parents du nouveau-né ont été mis en examen, l'enfant reste recherché

Deux hommes sont poursuivis pour "enlèvement et séquestration", et une femme pour "non-dénonciation de crime".

Santiago reste introuvable, mais la justice avance. Dans le cadre de l’enquête ouverte depuis l’enlèvement de ce nouveau-né de moins de trois semaines, trois personnes ont été mises en examen, jeudi 24 octobre, annonce vendredi un communiqué du procureur de Bobigny. "Une femme a été mise en examen de non-dénonciation de crime et placée sous contrôle judiciaire strict, conformément aux réquisitions du parquet", détaille le communiqué.

Les deux autres personnes, un mineur et un majeur, ont été mises en examen "des chefs d’enlèvement et séquestration d’un mineur de 15 ans en bande organisée et de complicité de mauvais traitements et privations infligés à un mineur de 15 ans". Ces deux hommes ont été incarcérés. Ils "ont reconnu avoir accompagné le couple et le nourrisson dans leur fuite en Belgique, avant de revenir dans la nuit", a rapporté le procureur Eric Mathais.

Dans cette affaire, cinq membres de l'entourage des parents avaient été interpellés mardi matin à Livry-Gargan en région parisienne. Les parents et le nourrisson restent introuvables. "Les investigations se poursuivent sous l’autorité des juges d’instruction co-saisis, ajoute le communiqué du procureur. Des mandats d’arrêt et mandats d’arrêt européens à l’encontre des parents de l’enfant ont été diffusés au niveau européen et plus largement via Interpol."