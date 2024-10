Enlèvement de Santiago : les parents recherchés dans l'UE

Après l’enlèvement de Santiago, un nouveau-né prématuré enlevé par ses parents, l'avocat de la famille a lancé un appel. Il leur demande de se rendre au plus vite.

Âgés de 25 et de 23 ans, les parents de Santiago sont désormais recherchés à travers toute l’Europe. Ils sont visés par un mandat d'arrêt et même par une notice d’Interpol. Le couple et son bébé prématuré restent introuvables depuis la fuite en Belgique il ya quatre jours. L'un des avocats de la famille leur lance un appel à se rendre de toute urgence. "Si les parents font amende honorable, arrête cette folie et décide enfin de rendre Santiago. Ça va bien se passer. Il faut qu'ils l’entendent. C’est précisément ce que leurs frères et beau-frère veulent leur dire", explique-t-il.

Deux oncles accusés

Plusieurs membres de la famille sont soupçonnés de les avoir aidé dans leur fuite. Deux oncles de l’enfant âgés de 16 et de 24 ans sont mis en examen pour enlèvement et séquestration d'un mineur en bande organisée. Ils sont écroués. Ils sont accusé d'avoir accompagné le couple en Belgique avec une seconde voiture.

