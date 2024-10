Enlèvement de Santiago : ce que l'on sait des circonstances dans lesquelles le nourrisson et ses parents ont été retrouvés

Quatre jours après avoir été enlevé dans une maternité à Aulnay-sous-Bois, près de Paris, le nourrisson Santiago, né grand prématuré, a été retrouvé vendredi 25 octobre. "Santiago a été retrouvé avec ses parents" dans un hôtel de la région d'Amsterdam, aux Pays-Bas, "ils sont tous en vie", a déclaré le parquet de Bobigny, en région parisienne. Voici ce que l'on sait sur les circonstances de ce dénouement d'une traque intense.

Le bébé est "en bonne santé" et hospitalisé

"Santiago a été retrouvé avec ses parents" dans un hôtel de la région d'Amsterdam, a annoncé le parquet de Bobigny. Le nourrisson "est vivant et il a été pris en charge médicalement", a complété Eric Mathais, le procureur de Bobigny, vendredi soir. Il n'a pas été fourni d'informations sur l'endroit précis où le bébé et ses parents ont été retrouvés.

En Belgique, où un avis de recherche avait été diffusé dès mardi soir, le procureur du roi de Mons-Tournai, Vincent Macq, s'est aussitôt réjoui : "La bonne nouvelle, c'est que cet enfant a été retrouvé vivant, apparemment en bonne santé", a-t-il déclaré.

Les parents ont été interpellés

Sur X, la police d'Amsterdam a de son côté annoncé avoir "arrêté [vendredi] un homme et une femme (...) soupçonnés d'avoir kidnappé leur bébé prématuré". De source proche du dossier à franceinfo, ils ont été retrouvés grâce à la téléphonie.

Des mandats d'arrêt européens à leur encontre avaient été diffusés "et plus largement via Interpol", avait annoncé Eric Mathais, plus tôt vendredi. Pour le procureur du roi de Mons-Tournai, ce dénouement est "un parfait exemple de ce qu'on devrait faire plus souvent en matière de coopération et d'entraide judiciaire".

Les motifs de l'enlèvement restent à éclaircir

Ce dénouement "a été permis par les investigations menées dans le cadre de l’instruction ouverte par le procureur du roi de la ville de Mons en Belgique, grâce au travail de la police judiciaire fédérale de Mons et à la collaboration des autorités judiciaires et policières néerlandaises", a salué le procureur de la République de Bobigny dans son communiqué. Les motifs de l'enlèvement restent désormais à éclaircir, selon le parquet de Bobigny, mais il est probable que les parents âgés de 23 et 25 ans aient craint de perdre la garde de leur enfant et qu'il ne soit placé. Ils avaient eu, le jour des faits, un entretien avec les équipes de l'hôpital.

Trois personnes de l'entourage des parents avaient été arrêtées, mardi en France. Deux hommes, un mineur et un majeur, ont été inculpés pour enlèvement et séquestration d'un mineur de moins de 15 ans en bande organisée et incarcérés provisoirement. Ils avaient reconnu avoir accompagné le couple et le nourrisson dans leur fuite en Belgique.