Rémi Daillet, soupçonné d’être le cerveau de l’enlèvement de Mia, arrêté en Malaisie

Rémi Daillet a été arrêté dans la nuit du lundi 31 mai en Malaisie, sur l’île de Langkawi, située à la frontière avec la Thaïlande. Il était, selon les autorités malaisiennes, en situation irrégulière. C’est sur base de ce séjour irrégulier qu’il a pu être arrêté par les autorités malaisiennes. Rémi Daillet était sous le coup d’un mandat d’arrêt international.

Figure importante du complotisme

Il peut être expulsé pour séjour irrégulier sur le territoire malaisien, qui est une procédure qui peut être assez rapide, ou alors la Malaisie peut décider de l’extrader, ce qui est une procédure beaucoup plus longue et fastidieuse. Dans un communiqué, les avocats de Rémi Daillet en appellent désormais au roi de Malaisie pour que son pays ne livre pas leur client à la France. Rémi Daillet est une figure importante du complotisme en France et qu’il est soupçonné d’avoir participé indirectement à l’enlèvement mi-avril de la petite Mia.