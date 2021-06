Enlèvement de Mia : "La possibilité d'entendre Rémy Daillet m'apparaît essentielle", estime l'avocat d'un des ravisseurs présumés de la fillette

Rémy Daillet-Wiedemann, soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en avril dernier, a été interpellé ces derniers jours en Malaisie, a appris franceinfo dimanche 30 avril de sources concordantes. "La possibilité d'entendre Rémy Daillet-Wiedemann dans cette procédure m'apparaît essentielle", déclare Maître Frédéric Berna mardi 1er juin sur France Bleu Sud Lorraine.

>>> Enlèvement de Mia : qui est Rémy Daillet-Wiedemann, soupçonné d'être lié aux ravisseurs de la fillette ?

Pour l'avocat de "Jeannot", l'un des membres du commando ayant enlevé la fillette, Rémy Daillet-Wiedemann "apparaît quand même de façon récurrente [dans l'affaire]. Un certain nombre d'éléments le mettent même à la tête de l'organisation, et puis nous avons le sentiment aujourd'hui - et il est important qu'il s'en explique - qu'il a même pu avoir une influence néfaste voire délétère sur un certain nombre de protagonistes".

"J'espère de tout cœur qu'il sera amené à s'expliquer devant la justice française dans le cadre de ce dossier, poursuit Frédéric Berna. Il pourra d'ailleurs largement faire valoir ses objections s'il en a à formuler, et il pourra bien évidemment bénéficier des droits de la défense comme tout un chacun", ajoute l'avocat.

La police de l'immigration malaisienne a arrêté Rémy Daillet-Wiedemann car son visa a expiré, indique la correspondante de franceinfo en Malaisie. L'homme est en détention avec sa femme et ses trois enfants, dont les visas ont aussi expiré. Son avocat, Maître Jean-Christophe Basson-Larbi, a indiqué lundi qu'il avait entamé une grève de la faim.