Enlèvement d'Eya : "Un père capable de faire ça, il peut faire n'importe quoi", s'inquiète la tante de la petite fille

L'alerte enlèvement a été déclenchée jeudi soir après l’enlèvement jeudi matin à Fontaine, en Isère, de cette jeune fille de 10 ans. Sa tante confie son inquiétude.

"On est vraiment sous le choc, on ne sait plus quoi faire" : 24h après l'enlèvement d'Eya, sa tante, Dounia, confie son émotion et l'attente de toute une famille. La scène s'est déroulée jeudi 25 mai 2023, à 8h25 dans une zone fréquentée de Fontaine, en Isère, commune de la banlieue grenobloise.

L'enlèvement de la fillette de 10 ans, a eu lieu devant un établissement scolaire, boulevard Joliot Curie. La mère, qui marchait dans la rue avec son enfant, a été aspergée de gaz lacrymogène.

"Le comble, c'est qu'on n'a pas de solution, on est perdus. On ne sait pas où est Eya, ce qui peut lui arriver, si on va la revoir cette semaine ou plus la voir... Il n'a aucune pitié : c'est son papa quand même. Un père qui est capable de faire ça, il peut faire n'importe quoi, selon moi", a par ailleurs confié sa tante, au micro de France Bleu Isère.

Le procureur "pas inquiet" pour la vie d'Eya

Selon le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, l'"enlèvement a été préparé" : "La mère a été gazée, le père était accompagné d'un homme cagoulé, tout ça devant l'école de la fillette", a-t-il indiqué sur franceinfo.

Et de poursuivre : "Pour sa vie, je ne suis pas inquiet en réalité, mais elle néanmoins subi des violences ce matin quand son père l'a forcée à rentrer dans la voiture", a-t-il terminé, précisant que la police judiciaire, au niveau central et au niveau grenoblois, sont saisies. "Il est vraisemblable" que le père d'Eya "cherche à quitter la France", a également déclaré le procureur de la République de Grenoble, car "le papa a une double nationalité suédoise et tunisienne". "Tous les services européens ont déjà été contactés" pour mettre en place les dispositifs "pour intercepter le père de famille, son complice et sa petite fille, si jamais ils se déplacent en dehors de la frontière".

Alerte enlèvement émise par le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant pour retrouver Eya (Capture écran de l'alerte enlèvement)

L'alerte enlèvement diffusée pour Eya, 10 ans, kidnappée le 25 mai 2023. Le suspect est son père. (MINISTERE DE L'INTERIEUR)

Eya mesure 1,60 m, a les yeux de couleur marron, les cheveux longs (en dessous des fesses) et bruns. Elle est de corpulence normale, et est décrite comme faisant plus âgée que son âge.

Lors de son enlèvement, elle était habillée d’un pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron avec des manches blanches, de type veste de football américain, portant des chaussures noires, dont l’une est manquante.

Eya a été enlevée sur la commune de Fontaine, dans le département de l’Isère, ce jeudi 25 mai à 8h25.

Le suspect, Khaled Sassi, est le père d’Eya. Il est âgé de 53 ans, a des yeux de couleur marron. Il est susceptible de circuler à bord d’un véhicule de couleur gris, de marque Peugeot, de type 306, immatriculé AD-663-TF. Il était porteur d’un sweat marron / beige à capuche et d’un pantalon de survêtement.

Si vous localisez l’enfant, n’intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr