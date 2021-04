REPLAY. Enlèvement de Mia : revivez la conférence de presse du procureur de la République d'Epinal

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ENLEVEMENT

: Pour accompagner votre déjeuner, voici un nouveau point sur l'actualité à la mi-journée :



La petite Mia et sa mère n'ont toujours "pas été retrouvées", vient de préciser le procureur de la République d'Epinal lors d'un nouveau point presse. Quatre individus sont actuellement en garde à vue, et certainsreconnaissent que "l'opération avait été préparée conjointement" avec la mère de l’enfant. Suivez notre direct.



"A ce stade, il n'y a pas de nouveau calendrier prévu." Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, assure sur franceinfo que la date du 3 mai est pour le moment maintenue pour entamer le déconfinement. Sur le retour en classe, "les dates qui ont été annoncées seront tenues", promet-il là encore. Suivez notre direct.



• Un gigantesque incendie dans un entrepôt de 4 000 m2 au nord de Paris perturbe fortement depuis ce matin le trafic du RER B. La circulation sur l'A86 et l'A1 est aussi très compliquée.



• Une fusillade dans un entrepôt FedEx à Indianapolis a fait huit morts cette nuit. Le profil du tireur, qui s'est suicidé, et ses motivations restent pour le moment inconnus.

: La conférence de presse du procureur de la République d'Epinal est maintenant terminée. Si vous l'avez ratée, voici l'intégralité en vidéo.









: Portées disparues depuis mardi, où se trouvent la fillette et sa mère ? "Il n'est pas à exclure qu'elles aient pu quitter le territoire national", explique le procureur. Des enquêtes internationales sont diligentées.

: "L'opération avait été préparée de façon minutieuse pour sauver la vie de l'enfant".

: Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt, "des éléments susceptibles d'entrer dans la composition d'explosifs" ont bien été découverts mercredi au domicile d'un des suspects, en Seine-et-Marne, a précisé le procureur.

: "A l'heure où je vous parle, la mère et l'enfant n'ont pas encore été retrouvées", précise le procureur de la République.

: Certains gardés à vue reconnaissent que "l’opération avait été préparée conjointement” avec la mère de la fillette, continue le procureur.

: Nicolas Heitz fait le point sur les personnes interpellées qui sont finalement au nombre de quatre (et non trois) :



• un premier individu de 58 ans a été arrêté, mercredi soir, dans le 19e arrondissement de Paris, boulevard Jean-Jaurès.



• un deuxième individu de 23 ans a été arrêté à Varennes (Seine-et-Marne), mercredi



• un troisième individu de 60 ans a été arrêté jeudi matin aux Lilas (Seine-Saint-Denis)



• un quatrième individu a été arrêté hier, en Meurthe-et-Moselle.



Tous les quatre "seront présentés cet après-midi" au juge d'instruction.



: Plusieurs hommes placés en garde à vue hier, mais une fillette toujours introuvable depuis mardi. Le procureur de la République d'Epinal, Nicolas Heitz, commence sa conférence de presse pour faire le point sur l'enlèvement de Mia, 8 ans, dans les Vosges. Vous pouvez la suivre en direct vidéo ici-même.





: Vous n'êtes pas la seule, @Aude, à vous interroger dans les commentaires sur ce qui se cache derrière le mouvement survivaliste. La cellule investigation de Radio France a justement enquêté il y a quelques semaines sur ces personnes, de plus en plus nombreuses, qui pensent que le monde tel qu’il existe va s’effondrer et qu’il faut dès maintenant s’y préparer.







: Bonjour, excusez-moi mais le mouvement survivaliste ? C’est quoi ?

: Les trois hommes soupçonnés de l'enlèvement de la petite Mia sont toujours en garde à vue ce matin. Connus des renseignements pour leur appartenance au mouvement survivaliste, ils ont été interpellés dans le 19e arrondissement de Paris et en Seine-Saint-Denis, hier en fin de journée.



France Télévisions a également eu confirmation de source proche de l'enquête que 3 kg d’engrais et des matériaux destinés à fabriquer des explosifs artisanaux, ainsi que des cartes routières de l’est de la France et de la Belgique, ont été saisis. Le procureur de la République tiendra une conférence de presse à 11h30.

: Pour accompagner votre café, voici un nouveau point sur l'actualité de ce début de journée :



"A ce stade, il n'y a pas de nouveau calendrier prévu." Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, assure sur franceinfo que la date du 3 mai est pour le moment maintenue pour entamer le déconfinement. Sur le retour en classe, "les dates qui ont été annoncées seront tenues", promet-il. Suivez notre direct.



• Un gigantesque incendie dans un entrepôt de 4 000 m2 au nord de Paris perturbe fortement depuis ce matin le trafic du RER B, jusqu'à 10 heures au moins. La circulation sur l'A86 et l'A1 est aussi très compliquée.



Trois hommes soupçonnés d'être les ravisseurs de Mia, enlevée mardi dans les Vosges, ont été interpellés. La fillette et sa mère sont toujours recherchées. Le procureur tient une nouvelle conférence de presse à 11h30.

: Pour accompagner votre café, commençons par faire un point sur l'actualité de ce début de journée :



Plus de 100 000 personnes sont mortes du Covid-19 en France depuis le début de l'épidémie, selon les données de Santé publique France. On vous explique pourquoi le bilan exact est difficile à établir, et qu'il est sans doute plus élevé. "Nous n'oublierons aucun visage, aucun nom", promet Emmanuel Macron.



Trois hommes soupçonnées d'être les ravisseurs de Mia, enlevée mardi dans les Vosges, ont été interpellés. La fillette et sa mère sont toujours recherchées. Le procureur tiendra une conférence de presse en fin de matinée.



• A partir de ce week-end, des créneaux de vaccination vont être "dédiés" aux professionnels de l'éducation et de l'enfance, policiers, gendarmes et surveillants pénitentiaires de plus de 55 ans.





• Selon des maires qu'il avait conviés à une visioconférence, Emmanuel Macron a expliqué que les musées et les terrasses de restaurants, bars et cafés feraient partie de la première phase de réouvertures, espérée mi-mai.