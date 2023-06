Alerte enlèvement : ce que l'on sait de la disparition de Malek, 8 ans, susceptible de se trouver avec son père

La fillette a disparu dans la nuit de mardi à mercredi à Dunkerque. La compagne de son père a été retrouvée morte au domicile où elle a été enlevée.

C'est la deuxième fois en deux semaines que ce dispositif est déclenché en France. Une alerte enlèvement a été émise mercredi 7 juin pour retrouver Malek Younes, une fillette de 8 ans, disparue à Dunkerque (Nord) la nuit précédente. Elle pourrait se trouver avec son père, Jamel Younes, affirme la direction centrale de la police judiciaire. Selon une source proche, la compagne de ce dernier a été retrouvée morte au domicile du couple. Franceinfo vous résume ce que l'on sait de cette disparition.

La fillette et son père pourraient circuler en voiture

La direction centrale de la police judiciaire a diffusé des photos de la fillette et de son père, mercredi soir, accompagnés d'éléments permettant de les identifier. Malek Younes est décrite comme ayant les cheveux longs, noirs et bouclés, et les yeux noirs. Son père, Jamel Younes, est présenté comme faisant 1m84, étant de corpulence normale. Agé de 40 ans, il a les cheveux noirs et porte des tatouages sur la nuque et le poignet.

Selon l'alerte, ils ont été localisés pour la dernière fois dans la nuit de mardi à mercredi, avenue de la Libération, à Dunkerque. Ils pourraient circuler à bord d'une Renault Twingo verte, dont l'immatriculation est DM 485 GJ.

La compagne du père a été retrouvée morte

Des sources proches affirment à franceinfo et France Télévisions que la compagne de Jamel Younes, une femme de 29 ans, a été retrouvée morte à son domicile. Son corps présentait des ecchymoses, et une autopsie doit être réalisée vendredi. Les policiers étaient intervenus mardi après-midi au domicile du couple en raison d'une dispute, mais elle n'avait pas été jugée alarmante, affirme une source proche de l'enquête à France Télévisions. Cette même source ajoute que la victime avait déposé deux plaintes contre Jamel Younes pour des faits de violences conjugales, en 2021.

Malek Younes n'est pas la fille de la femme retrouvée morte, qui avait en revanche trois autres enfants avec Jamel Younes, âgés de 7 ans, 2 ans et 7 mois. Ces derniers se trouvaient dans l'appartement et sont sains et saufs.

La disparition a été signalée par la mère de la compagne

C'est la mère de la jeune femme de 29 ans qui a découvert le corps de sa fille et retrouvé ses trois enfants, après s'être inquiétée de ne pas avoir de nouvelles, selon les informations de franceinfo et France Télévisions. C'est également elle qui a signalé la disparition de Malek Younes, ne la trouvant pas sur place. On ignore à quelle heure la police a été prévenue. L'alerte enlèvement a été lancée peu avant 23 heures, mercredi soir.

Les témoins sont invités à contacter un service dédié

Les personnes qui auraient localisé Malek Younes ou son père sont invitées à ne pas intervenir elle-mêmes, mais à appeler immédiatement le 197 ou à envoyer un mail à une adresse dédiée (alerte.enlevement@interieur.gouv.fr).

Créé en France en 2006, le plan alerte enlèvement a été déclenché à une trentaine de reprises depuis. Il n'est activé que si plusieurs critères sont réunis : il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d'information doivent permettre de la localiser.