DIRECT. Enlèvement de Mia : un cinquième suspect interpellé, la fillette et sa mère toujours recherchées

Ce verdict pour la violente agression de policiers à Viry-Châtillon est "incompréhensible et laisse les victimes et de nombreux policiers très amers et en colère", déplore dans un communiqué Grégory Joron, secrétaire général délégué d'Unité SGP Police, partie civile dans le procès. "Avec les mêmes preuves, on se retrouve avec moins de coupables et des peines moins lourdes qu'en première instance", a-t-il réagi auprès de l'AFP.