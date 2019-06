Lorient : le conducteur introuvable, la passagère mise en examen

Dimanche 9 juin, un homme a percuté deux jeunes cousins devant un garage à Lorient (Morbihan). L'un d'eux est décédé, l'autre grièvement blessé. La passagère a été mise en examen pour non-assistance à personne en danger et placée en détention provisoire. "Nous avons aperçu cette jeune femme hier rapidement dans le bureau du juge, les traits fatigués après 40 heures de garde à vue et les policiers ne semblent pas croire à sa version des faits", précise Thomas Paga en direct depuis Lorient. "Elle assure (...) avoir été abandonnée par le conducteur du véhicule puis avoir erré dans les bois pendant trois jours avant de se rendre elle-même. Or les policiers disent qu'elle n'était pas dans un état de saleté pour quelqu'un qui a passé les nuits à la belle étoile", rapporte le journaliste.

Aucun signe du conducteur

La question est désormais de savoir si la jeune femme a été accueillie par des complices, avec ou sans le conducteur. "Elle assure ne pas savoir où il se trouve. Alors, les policiers ont élargi la zone de recherche. En témoigne cette fouille d'un TGV en gare de Rennes (Ille-et-Vilaine) suite à un signalement qui n'a rien donné. Après 6 jours de traque, le conducteur reste introuvable", explique Thomas Paga.