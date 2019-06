Lorient : le chauffard reconnait les faits

24 heures après son arrestation, mardi 18 juin, le chauffard exprime des remords selon son avocate. Face à la juge d'instruction, il a reconnu les faits et affirme avoir paniqué après l'accident qui a couté la vie à un enfant de 9 ans et blessé grièvement un deuxième. "Il était triste et abattu, il avait beaucoup de difficultés à s'exprimer (...) en tout cas, il voulait assumer sa responsabilité", affirme Me Aurélie Le Goff, avocate du chauffard.

Trouver les éventuels complices

L’homme âgé de 20 ans a été arrêté dans un hôtel du Morbihan après neuf jours de cavale. Qui a pu l'aider pendant cette période ? Qui a réglé pour lui la facture de l'hôtel ? Selon les enquêteurs, il s'agirait peut-être de jeunes du quartier de Lorient où il avait ses habitudes. Il y a trois semaines, une dispute éclate dans une boulangerie du quartier, le ton monte entre le commerçant et la bande de jeunes. Le boulanger affirme reconnaitre le chauffard, Kilian. Le lendemain, le commerçant retrouve sa vitrine brisée. Mercredi 19 juin, les policiers continuent d'enquêter afin d'identifier les éventuels complices.

