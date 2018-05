VIDÉO. De l’Elysée à la presse internationale, l'heure de gloire de Mamoudou Gassama, le "french Spiderman"

Les images ont fait le tour du monde. Samedi 26 mai, Mamoudou Gassama est devenu un héros national en escaladant la façade d'un immeuble du 18e arrondissement de Paris pour sauver un enfant suspendu à son balcon. Cet acte héroïque réalisé sans réfléchir, alors que le jeune Malien s'apprêtait à regarder la finale de la Ligue des champions, lui a valu d'être reçu par Emmanuel Macron lundi 28 mai.

Mamoudou Gassama a, une nouvelle fois, raconté son exploit au président de la République. "Bravo !" a conclu le locataire de l'Elysée. Dans la foulée, ce dernier annonçait que Mamoudou Gassama, en situation irrégulière en France, allait être "naturalisé français" et intégrer les sapeurs-pompiers.

Du Royaume-Uni à la Colombie

La France n'a pas été la seule à se faire l'écho de l'acte de bravoure du jeune homme. Des Etats-Unis, à la Colombie, en passant par le Canada, l'Asutralie et le Royaume-Uni, les médias du monde entier ont écrit sur le sujet ou montré les images du sauvetage. CNN, ABC et Skynews ont repris les images filmées par un amateur pour en faire une vidéo. Un journaliste de Radio-Canada est venu sur le plateau du journal télévisé et a parlé du "sauvetage de l'année". Mamoudou Gassama est devenu le "Spiderman de Paris", rapporte Caracol, un média colombien. Le Sun et El País évoquent, eux aussi, le héros sans-papiers, célébré dans le monde entier.