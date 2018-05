"Merci, merci" : la mère du petit garçon sauvé d'une chute remercie Mamoudou Gassama

Contactée par LCI et Antenne Réunion, la mère du petit garçon sauvé par Mamoudou Gassama l'a félicité pour son geste.

"Pour l'instant, merci, merci." La mère du petit garçon de 4 ans sauvé samedi à Paris d'une chute de quatre étages par Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans papiers, a tenu à le remercier de son geste. Contactée par LCI, cette femme, qui a atterri de La Réunion mardi 29 mai dans la matinée, assure qu'elle "n'aurait pas pu faire mieux que le président". "[Mamoudou Gassama] a été récompensé pour son acte", affirme-t-elle.

Le jeune homme, reçu à l'Elysée lundi par Emmanuel Macron, va en effet être naturalisé et intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. Il a reçu un récépissé valant titre de séjour mardi. "Je peux vous assurer que savoir que son enfant aurait pu mourir dans d’atroces conditions, sans que personne ne puisse réagir, on ne peut que remercier cette personne et prier le ciel ou je ne sais quelle force d’avoir été aussi réactif", conclut la mère de famille.

Son enfant a été remis à son mari après la fin de la garde à vue de ce dernier. Né en 1981, le père est convoqué devant le tribunal correctionnel le 25 septembre, où il devra répondre de "soustraction d'un parent à ses obligations légales", des faits passibles de deux ans de prison. "Je ne justifie pas le geste de mon mari. Cela aurait pu arriver à d’autres personnes, comme c’est déjà arrivé à d’autres personnes. Mon fils a eu de la chance", a jugé sa femme sur Antenne Réunion.