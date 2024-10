En Moselle, un garçon de 11 ans poignarde son beau-père

D'après les premiers éléments de l'enquête, le beau-père et la mère du garçon se disputaient. Les trois protagonistes sont de nationalité allemande. Le parquet émet l'hypothèse d'un "contexte de violence". La procédure va être transférée à la justice allemande.

Un garçon de 11 ans a donné trois coups de couteau à son beau-père, alors qu'une dispute conjugale avait éclaté, à Forbach (Moselle), a appris vendredi 25 octobre France Bleu Lorraine Nord de source proche du dossier, confirmé par le parquet de Sarreguemines. L'homme a été pris en charge à l'hôpital et la mère a été placée en garde à vue, afin de comprendre les circonstances de cette affaire.

D'après les premiers éléments de l'enquête, ce sont les voisins, alertés par des cris, qui ont appelé la police dans la soirée mercredi. De source proche du dossier à France Bleu Lorraine Nord, le garçon de 11 ans a asséné trois coups de couteau à son beau-père, alors que celui-ci se disputait avec la mère du garçon. Les faits se sont déroulés entre 22 heures et 23 heures, dans une maison d'un quartier pavillonnaire.

"Aucun organe vital touché"

Toujours selon cette source, le garçon a utilisé un couteau de cuisine et a blessé son beau-père au thorax et au dos, "mais aucun organe vital n'a été touché", précise le parquet, ajoutant que le pronostic vital de cet homme d'une quarantaine d'années n'est pas engagé, et qu'il a été pris en charge à l'hôpital de Mercy, à Metz. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, l'enfant a voulu prendre la défense de sa mère.

Les trois protagonistes sont de nationalité allemande, et aucun n'est connu des autorités pour des faits de violences. La mère, qui vit en Allemagne et qui est en couple avec la victime depuis deux ans environ, venait régulièrement avec son fils rendre visite à son compagnon, qui habite à Forbach. Le parquet émet l'hypothèse d'un "contexte de violence", mais à ce stade "cela reste confus", précise-t-il. La femme, elle aussi âgée d'une quarantaine d'années, a été placée en garde à vue afin d'éclaircir les circonstances de cette agression. En attendant, le garçon a été confié aux services du centre départemental de l'enfance, et il doit à nouveau être entendu par les enquêteurs dans la journée de ce vendredi. À la fin de la garde à vue, la procédure sera transférée à la justice allemande, qui est l'autorité compétente pour la suite de cette affaire, ajoute le parquet de Sarreguemines.