En Malaisie, deux plongeurs, dont une Française de 18 ans, ont été secourus trois jours après leur disparition

Les deux personnes ont survécu et "sont à l'hôpital dans un état stable", a déclaré le chef de la police locale.

Deux plongeurs sur trois ont été retrouvés. Un Britannique et une Française de 18 ans, qui faisaient de la plongée au large de la Malaisie en début de semaine, ont été secourus samedi 9 avril après avoir disparu pendant trois jours. "Ils ont survécu et sont à l'hôpital dans un état stable", a déclaré le chef de la police locale Cyril Eward Nuing lors d'une conférence de presse. Le Britannique, Adrian Peter Chesters, 46 ans, et la Française Alexandra Molina, ont été retrouvés par des pêcheurs au large de l'Etat de Johor (sud), loin de l'endroit où ils avaient initialement débuté leur plongée, avant d'être transportés à l'hôpital.

Un adolescent de 14 ans toujours porté disparu

En revanche, le fils du plongeur britannique, Nathen, âgé de 14 ans et de nationalité néerlandaise, est toujours porté disparu. Les opérations de recherche continuent pour le retrouver, selon la police, qui a décidé de concentrer ses efforts plus au sud, vers Singapour et l'Indonésie voisine.

La séance de plongée avait débuté mercredi. Le groupe était accompagné d'une monitrice norvégienne (secourue jeudi), près d'un groupe d'îles dans le sud de la Malaisie. Mais quand les plongeurs ont refait surface, ils n'ont pas vu leur bateau et ont dérivé dans les forts courants.