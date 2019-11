En Indre-et-Loire, une adolescente de 13 ans placée en garde à vue après avoir poignardé son professeur

Selon le rectorat, à la fin du cours, alors qu'elle rendait sa copie, elle a sorti un couteau et touché son professeur au thorax à plusieurs reprises. On ne connaît pas la raison de son geste.

En Indre-et-Loire, une adolescente de 13 ans a été arrêtée et placée en garde à vue vendredi 30 novembre, après avoir agressé son professeur de mathématiques avec un couteau, rapporte France Bleu Touraine. Les faits ont eu lieu à Richelieu, commune de 1 800 habitants.

Les blessures de l'enseignant sont peu profondes

Selon le rectorat, l'agression s'est déroulée entre deux cours, au sein du collège du Puits de la Roche. La jeune fille est élève en classe de 4e. Toujours selon le rectorat, à la fin du cours, alors qu'elle rendait sa copie et pour une raison encore inconnue, elle a sorti un couteau et touché son professeur au thorax à plusieurs reprises. L'enseignant a été transporté aux urgences à Chinon. Ses blessures ne sont pas profondes et le professeur de mathématiques a pu rentrer chez lui dans la soirée.

Une cellule d'écoute a été mise en place dans le collège. Une enquête a également été ouverte par le procureur de la République de Tours. C'est dans ce même établissement que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, s'était rendu la semaine dernière.