En Gironde, la cliente d'un McDonald's trouve des bouts de gant ensanglantés dans un wrap

Après avoir demandé des explications à la chaîne de restauration rapide, cette consommatrice s'est vue proposer un nouveau sandwich et une visite des cuisines du restaurant.

De quoi lui couper l'appétit. Une cliente d'un restaurant McDonald's de La Sauve (Gironde) a indiqué sur les réseaux sociaux, vendredi 23 février, avoir retrouvé des "morceaux de gant avec du sang" dans son "p'tit wrap" (un sandwich de la célèbre enseigne). Selon Audrey, il s'agirait des "doigts de gant" que les employés de restauration "mettent quand ils ont une coupure".

Au-delà de la mauvaise surprise, Audrey s'indigne sur Facebook de la réponse du restaurant quand elle l'a alerté sur cette anomalie : "Quand j'appelle, on me propose de me redonner un p'tit wrap ! Inadmissible !" Au journal Sud Ouest, elle détaille : "Mon interlocuteur disait ne pas comprendre, que ce n’était pas possible car de ce côté-là de la cuisine, on n’utilisait pas de gants."

"Un enfant aurait pu l’avaler"

La puissance des réseaux sociaux semble faire peur à McDonald's, qui réagit dans la soirée. Audrey est contactée par un homme propriétaire de plusieurs restaurants McDonald's franchisés en Gironde, dont celui de La Sauve. Ce dernier présente ses excuses, "au nom de McDo et de toute son équipe", puis il propose à Audrey une visite des cuisines, en famille. Une invitation qui n'apparaît pas du tout satisfaisante pour la cliente : "Si ç'avait été une petite erreur, un morceau de papier retrouvé dans mon sandwich, je n’aurais rien dit. Mais là, il y avait du sang. (...) Un enfant aurait pu l’avaler. C’est inadmissible."

Qui me dit que la personne qui a saigné n’est pas atteinte du sida, de l’hépatite ou d’une autre maladie ?Audreyà "Sud Ouest"

Audrey a donc choisi de porter plainte, dimanche. Elle compte aussi saisir les services d’hygiène rattachés à la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.