Immeubles effondrés à Marseille : une mairie d'arrondissement critiquée pour avoir organisé une soirée chocolat le lendemain du drame

Le maire des 6e et 8e arrondissement et l'adjointe à l'urbanisme de Jean-Claude Gaudin ont participé à cette fête, alors que les recherches des victimes étaient en cours rue d'Aubagne, une rue qui traverse son arrondissement.

Le temps n'était pas à la fête. Mais la mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille a tout de même choisi de maintenir sa "soirée autour du chocolat", mardi 6 novembre, au lendemain de l'effondrement de deux immeubles dans lequel au moins sept personnes sont mortes. Les recherches étaient alors en cours dans les décombres. Et ce téléscopage a provoqué les réactions indignées de nombreux internautes, et élus de l'opposition municipale.

Sur sa page Facebook, la mairie de secteur a même post des photos de l'événement, organisé par une association dans le but de "mettre en valeur les artisans de notre ville", explique la mairie. Parmi les visages souriants, on peut notamment voir le maire des 6e et 8e arrondissements, Yves Moraine, et l'adjointe à l'urbanisme de la ville de Marseille, Laure-Agnès Caradec, pourtant directement concernée par l'effondrement des deux immeubles vétustes.

Les deux immeubles qui se sont effondrés se trouvaient au 63 et 65 rue d'Aubagne, dans le 1er arrondissement de Marseille, mais à 100 mètres seulement de la frontière du 6e arrondissement, où se situe une partie de la rue.

Le conseiller municipal d'opposition socialiste Patrick Mennucci, qui a qualifié d'"indécente" l'attitude de la mairie après le drame, a notamment critiqué cette soirée, au micro de France Bleu Provence : "On voit sur les photos de l'inauguration une élue qui déguste des chocolats, il y a une indécence, une indignité de la part de cette municipalité qui est dans l'incapacité de parler aux Marseillais."

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé les mêmes critiques.

Hier soir, des élus Marseillais (dont l’adjointe à l’urbanisme) n’avaient visiblement pas mieux à faire que déguster des chocolats en public, tout sourires. (Via @Tara_Ma_rs) pic.twitter.com/3pAUTuEAVt — Ambroise Bouleis (@Bouleis) 7 novembre 2018

Quelques réactions d'internautes sur la page Facebook de la mairie des 6/8. https://t.co/ugTrxefPLF #Marseille #Noailles pic.twitter.com/VBdSt34tdg — I Love Marseille (@ILoveMarseille1) 7 novembre 2018

Pendant que les secours tentaient toujours de sortir les corps des victimes ensevelies sous les décombres des immeubles, M. Moraine ("dauphin" de Gaudin), et Madame Caradec,, qui préside tout ce qui touche à l'urbanisme dans le 13, fêtaient le chocolat.#SansVergogne #Marseille pic.twitter.com/IUNJHRoIqW — Tara_Ma (@Tara_Ma_rs) 7 novembre 2018