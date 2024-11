Immeubles effondrés à Marseille : début du procès des logements insalubres

Le procès qui concerne l’effondrement des immeubles à Marseille il y a six ans, a débuté dans l'après-midi du jeudi 7 novembre. Pour rappel, huit personnes sont mortes dans ces évènements tragiques.

Ce sont les parents, les enfants, les cousins des victimes des effondrements de deux immeubles de la rue d’Aubagne en 2018. Tous ont perdu un être cher et ils sont en quête de vérité depuis six ans. Le fils de l’une des victimes qui habitait au premier étage du numéro 65 témoigne : “Je vivais chez elle. Nous avons eu la chance de ne pas y être ce jour-là. J’étais parti travailler et mon petit frère était à l’école.” La cousine d’une autre victime qui est décédée à l’âge de 36 ans, et dont le corps a été retrouvé cinq jours après l’effondrement dans les décombres, ajoute : “Nous serons là même dans 15 ou 20 ans. Tant que j'aurai la santé, je militerai pour lui, pour sa mémoire.”

16 prévenus vont être jugés

Le 5 novembre 2018, deux immeubles de la rue d’Aubagne se sont effondrés. Huit personnes sont mortes sous les décombres. En cause : des bâtiments vétustes et mal entretenus par leurs propriétaires dans un quartier populaire de Marseille. Pourquoi ces immeubles se sont-ils écroulés ? C'est la question à laquelle vont devoir répondre 16 prévenus(Nouvelle fenêtre), parmi lesquels des propriétaires, un syndic ou encore un ancien adjoint sous la municipalité de Jean-Claude Gaudin.

