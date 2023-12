Échirolles : le Secours populaire cambriolé, les bénévoles désabusés

Après le cambriolage de leur entrepôt, les bénévoles du Secours populaire d’Échirolles (Isère) ont constaté, le piétinement et la disparition du fruit d’un labeur de plusieurs mois. Une situation qui a poussé la mairie à réagir, en réalisant à son tour une collecte de donc pour les 30.000 bénéficiaires du département.

Un amoncellement de cartons éventrés. Leur contenu, volé ou piétiné. C’est tout ce qu’il reste des stocks du Secours populaire d’Échirolles (Isère). Des produits qui devaient être distribués la semaine prochaine à des familles dans le besoin. "Toute une action qu’on a collecté depuis un peu plus de huit mois", se lamente un bénévole. Montant du préjudice, plus de 300.000 euros. Les cambrioleurs ont forcé le rideau métallique de l’entrepôt. À l’intérieur, ils s’en sont aussi pris aux véhicules de l’association. Les deux fourgonnettes qui venaient d’être achetées ont été complètement désossées. "Même la carrosserie a été déchirée", constate-t-il, désabusé par la situation.

30.000 personnes aidées dans le département

L’association venait en aide à plus de 30.000 personnes dans le département. Il faudra plusieurs mois pour reconstituer les stocks. "Ce qui me désole c’est que peut-être que les familles de ces personnes malveillantes sont aidées par le Secours populaire, et on est dans une espèce de délire et de déshumanisation du comportement humain qui interpelle vraiment", a observé Sylvette Rochas, adjointe au maire d’Échirolles (PCF) en charge des Solidarités. Un appel a témoins a été lancé pour tenter d’identifier les malfaiteurs. De son côté, la mairie d’Échirolles lance une collecte d’argent pour aider l’association.