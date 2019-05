Drôme : une petite fille de trois ans retrouvée saine et sauve au milieu des bois

Elle avait disparu mardi soir vers 20h30 à saint bardoux, dans le nord de la Drôme, et a été retrouvée saine et sauve par les gendarmes quelques heures plus tard.

Saint-Bardoux (Drôme). (GOGLE MAPS)