Drôme : une antenne-relais touchée par un incendie criminel

Le ou les incendiaires sont entrés par effraction dans l’un des bâtiments et ont mis le feu à l’intérieur détruisant un nœud de raccordement abonnés. 500 clients n'ont plus de réseau sur leur téléphone portable.

Une antenne-relais appartenant à Orange a été visée par un incendie criminel dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 février dans la Drôme, rapporte France Bleu Drôme Ardèche. Les faits se sont déroulés à Gigors-et-Lozeron au pied du Vercors. Le ou les incendiaires sont entrés par effraction dans l’un des bâtiments et ont mis le feu à l’intérieur. Les flammes ont détruit un nœud de raccordement abonnés.

Une trentaine de clients sont touchés par une panne de téléphone fixe et internet et 500 clients n’ont plus de réseau sur leur téléphone portable. Il n’y a pas encore d’estimation du retour à la normale.

Une enquête a été ouverte, et la piste de l’ultra gauche est privilégiée. C’est au moins la cinquième antenne-relais victime d’une attaque depuis l’an dernier dans la Drôme, précise France Bleu.