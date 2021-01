Drôme-Ardèche : ce que l’on sait sur les meurtres d’une conseillère Pôle emploi et d’une DRH

Un homme a été interpellé jeudi 28 janvier, après avoir tué deux personnes à Valence (Drôme) et dans une commune à proximité, Guilherand-Granges (Ardèche), rapporte France Bleu Drôme Ardèche. Voici ce que l'on sait de ce double homicide.

Deux meurtres devant témoins

Un homme a ouvert le feu jeudi vers 8h30 dans l'agence Pôle Emploi située avenue Victor Hugo à Valence, avec une vingtaine de personnes présentes dans les locaux. Une femme a été tuée. Le tireur a ensuite pris la fuite en direction de Guilherand-Granges, commune située à l’ouest de Valence. Il s’est rendu dans une société, Faun-Environnement, qui fabrique des camions-bennes, où il a tiré sur une autre femme. Une quarantaine de salariés étaient présents dans l'entreprise au moment où il a ouvert le feu avant de prendre la fuite à nouveau.



Le suspect a été interpellé par la police vers 9h45 sur le pont Mistral qui permet de relier les deux communes, Valence et Guilherand-Granges. Les trois policiers qui ont percuté la voiture du tireur ont été légèrement blessés.



Les victimes sont deux femmes

La première victime est une conseillère Pôle Emploi de l’agence Victor-Hugo à Valence (Drôme), âgée de 53 ans. Elle a été tuée, touchée en pleine poitrine.

La deuxième victime est la DRH de Faun-Environnement à Guilherand-Granges (Ardèche). Très grièvement blessée à la tête, elle est décédée à l'hôpital.

Le tireur, un ingénieur au chômage

Le suspect est un ingénieur de 45 ans originaire de Meurthe-et-Moselle qui a travaillé pour Faun. Selon les informations de France Bleu Drôme Ardèche, il a été licencié de cette entreprise il y a une dizaine d’années. Une source proche de l'enquête indique que l'homme était en possession de deux armes de poings.

"Nous n’avons pour le moment pas plus d’informations sur le profil de l’auteur de ces actes odieux", a pour sa part indiqué dans un communiqué le maire de Valence, Nicolas Daragon, qui s’est "immédiatement rendu sur le site de pôle Emploi". La piste d’une vengeance semble, pour l’instant, privilégiée par les enquêteurs.



De nombreuses réactions

Nicolas Daragon a exprimé sa "stupeur, tristesse et sidération" après ces meurtres. Il a adressé "un message de compassion aux équipes de Pôle Emploi, aux personnels de Faun-Environnement" et présenté ses "plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ces deux victimes d’actes gratuits, sauvages, inqualifiables alors qu’elles venaient simplement faire leur travail".

Les agences Pôle Emploi dans la Drôme ont été fermées, une décision de la direction prise peu après l'interpellation du tireur. Les salariés et les syndicats se disent d'ores et déjà très choqués. Jean Bassères, le directeur général de Pôle Emploi, et la ministre du Travail, Élisabeth Borne ont annoncé leur arrivée dans l'après-midi. Le Premier ministre Jean Castex a adressé son soutien aux familles et aux proches des victimes.

La drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier.

Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation.

Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse. — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 28, 2021

Par ailleurs des cellules psychologiques ont été mises en place sur les deux sites.