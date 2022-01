Doubs : un homme d'une vingtaine d'années s'introduit dans un lycée puis frappe une enseignante et un élève

Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est introduit lundi 24 janvier au lycée professionel des Huisselets, situé à Bethoncourt de Montbéliard (Doubs) et a frappé une enseignante et un lycéen, rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard. Selon l'académie de Besançon, tout le monde va bien physiquement.

L'histoire a débuté par une altercation sur les réseaux sociaux entre cet homme et un élève du lycée. Le jeune adulte, en guise de représailles, a réussi à s'introduire dans l'établissement et à se rendre jusque dans la classe où se trouvait l'élève en question. C'est lorsque l'enseignante a tenté de faire barrage à l'individu qu'elle a pris un coup. Des lycéens de la classe ont fini par neutraliser l'agresseur et un autre élève a été frappé dans l'altercation.

La police est finalement intervenue pour interpeller l'homme. Le proviseur expliquait lundi à France Bleu que les entrées de l'établissement sont filtrées mais que, dans un mouvement de foule, le jeune homme a tout à fait pu se fondre dans la masse.