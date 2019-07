Doubs : un couvre-feu est mis en place à Audincourt, après un week-end de violences urbaines et un policier blessé

Un officier de la BAC a été brûlé à la cuisse par une grenade de désencerclement.

La mairie d'Audincourt et la préfecture du Doubs instaurent, lundi 15 juillet, un couvre-feu dans la commune, rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard. Il concerne les mineurs de moins de 14 ans à partir de 22 heures. Cette mesure fait suite aux violences urbaines qui ont éclaté à Audincourt, dans le quartier des Champs Montants, dans la nuit du samedi 13 juillet au dimanche 14 juillet. Des rondes de police sont également mises en place dans le quartier.

Je pense que c'est nécessaire pour remettre un peu d'ordre, parce qu'il y a des grands, des meneurs, qui entraînent des petits de 10 ou 12 ans. C'est une mesure forte pour redonner confiance aux habitants qui ont le droit de vivre dans la sérénitéMarie-Claude Gallard, maire d'Audincourtà France Bleu Belfort-Montbéliard

La mesure a également été approuvée par la préfecture. "Quand les enfants de 12, 13 ou 14 ans sont dehors à minuit, ce ne sont pas forcément des délinquants, mais quand ils sont dehors, ils doivent se retrouver sous l'autorité d'un adulte. Donc je lance un appel aux adultes. La tranquilité publique doit se faire avec plusieurs acteurs, entre les parents, les équipes de médiation et l'État", réagit le préfet, Joël Mathurin.

La police caillassée, un officier de la BAC blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche, la police de Montbéliard a été prise à partie dans le quartier des Champs Montants, après avoir été appelée vers 22h30 pour des feux de poubelles. Une cinquantaine de jeunes ont caillassé les forces de l'ordre.

Un officier de la BAC a été blessé par une grenade de désencerclement pendant une interpellation. Pendant l'interpellation d'un jeune de 16 ans, celui-ci a réussi à dégoupiller une grenade dans la poche d'un officier qui essayait de le maîtriser. Le projectile a explosé dans la main du policier et a touché sa cuisse. Il a été brûlé au premier degré, ce qui a entraîné un arrêt maladie de deux jours. Un autre officier de la brigade anti-criminalité a également reçu des éclats de la grenade dans le genou. Il est légèrement blessé.

Une halte-garderie incendiée

Le jeune a été placé en garde à vue. Un peu plus tard dans la nuit, la police a dû intervenir pour l'incendie d'une halte-garderie. La structure du toit a été fragilisée, mais les flammes n'ont pas dégradé le mobilier. Deux hommes de 22 et 21 ans ont été interpellés et placés en garde à vue.