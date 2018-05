Doubs : trois personnes soupçonnées de tortures sur un jeune qu'elles accusent d'attouchements sur une fillette

Une information judiciaire a été ouverte pour "séquestration, actes de torture et de barbarie". Les trois individus ont été mis en examen.

Un homme de 30 ans, sa compagne de 25 ans et le frère de cette dernière, âgé de 18 ans, ont été mis en examen à Montbéliard (Doubs), indique mercredi 30 juin la procureure de la République de Montbéliard, Carine Greff. Ils sont soupçonnés d'avoir battu et torturé un jeune de 18 ans qu'ils accusent d'attouchements sexuels sur la petite fille de 6 ans du couple.

Tout s'est déroulé vendredi 25 mai au soir. Les trois suspects ont tendu un guet-apens au jeune homme. Ils l'ont convié à un barbecue dans un quartier sensible de Grand-Charmont, près de Montbéliard. L'entraînant dans un bois à proximité, ils l'ont dénudé, scarifié avec un couteau de cuisine et roué de coups avec des bâtons et un câble, notamment au niveau des parties génitales. La victime a également été aspergée avec de la vodka et brûlée avec un briquet et des cigarettes, avant d'être abandonnée, attachée à un arbre.

Une enquête sur d'éventuels attouchements

Le jeune homme est parvenu à se libérer et à s'enfuir. Sérieusement blessé, il s'est vu délivrer 21 jours d'incapacité temporaire de travail, a indiqué Carine Greff.

En parallèle de l'information judiciaire ouverte pour "séquestration, actes de torture et de barbarie", le parquet a ordonné une enquête concernant d'éventuels attouchements sexuels sur la fillette de 6 ans.