Double meurtre dans les Cévennes : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver le suspect en fuite

"Considéré comme dangereux" et "susceptible d'être porteur d'une arme de poing et d'une carabine à précision", l'homme de 29 ans est suspecté d'avoir tué son patron et son collègue, mardi dans une scierie du nord du Gard.

La traque se poursuit. Deux jours après le double meurtre dans une scierie du village des Plantiers (Gard), où un homme a tué son patron et un collègue avant de prendre la fuite à travers la forêt cévenole, la gendarmerie du Gard a lancé un appel à témoins, jeudi 13 mai sur les réseaux sociaux, afin de retrouver Valentin Marcone, âgé de 29 ans et "suspecté du double homicide du village des Plantiers".

"Cet homme est activement recherché par les forces de l'ordre et la justice", écrit la gendarmerie à propos d'un individu "considéré comme dangereux" et "susceptible d'être porteur d'une arme de poing et d'une carabine à précision". La gendarmerie a laissé un numéro de téléphone (04 66 38 67 22) et déconseille vivement d'intervenir seul.

Un homme d'1,70m vêtu d'un treillis vert

Cet appel à témoins, accompagné d'une photo d'un homme à l'apparence très jeune, cheveux châtain très courts et fines lunettes, décrit le fuyard comme de type européen, de taille (1,70 m) et de corpulence moyennes, vêtu d'un treillis vert et d'une veste de camouflage avec capuche."L'hypothèse désormais c'est qu'il aurait pu prendre la fuite plus loin, au delà du périmètre de 15 km2 que nous fouillons depuis le départ", a expliqué à l'AFP la porte-parole de la gendarmerie en Occitanie.