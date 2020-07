Dordogne : une femme arrêtée pour des violences conjugales

La quadragénaire était sous l'emprise de l'alcool et a été placée en cellule de dégrisement.

Une femme de 46 ans a été arrêtée pour des violences conjugales dans la nuit de lundi à mardi à Périgueux (Dordogne), rapporte mercredi 1er juillet France Bleu Périgord.

Son compagnon, âgé de 36 ans, présentait plusieurs coups au visage. Il a affirmé aux forces de l'ordre recevoir régulièrement ce genre de coups. La femme a été placée en cellule de dégrisement. Elle devra s'expliquer devant le tribunal de Périgueux en avril 2021.

Aucune étude officielle sur les hommes victimes de violences conguales

La violence conjugale concernant les hommes est un sujet particulièrement tabou. Il existe peu de chiffres sur la victimation des hommes au sein de leur foyer. Interrogé par la cellule fact-checking de l’AFP en 2019 sur le sujet, Aurélien Langlade, responsable des études criminologiques à l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), avait mentionné une enquête de "Cadre de vie et sécurité", qui donnait une "estimation moyenne" calculée sur plusieurs années. "Entre 2011 et 2018, 82 000 hommes" se sont déclarés "victimes de violences par un conjoint ou ex-conjoint, ce qui représente 0,4 % des hommes de 18-76 ans" par an, rapportait Aurélien Langlade. Par ailleurs, le collectif "Féminicides par compagnon ou ex", recensait onze hommes tués en 2019 par leur compagne. Cinq d’entre elles "étaient en probable légitime défense".