Dordogne : six personnes soupçonnées d'avoir cambriolé 98 maisons dans 11 départements ont été arrêtées

Les gendarmes de plusieurs compagnies du Sud-Ouest ont démantelé ce qu'ils appellent le "clan des Albanais" rapporte France Bleu Périgord. Cette bande, interpellée lundi, aurait cambriolé une centaine d'habitations en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.

Six personnes de nationalité albanaise, soupçonnées d'avoir cambriolé 98 maisons dans 11 départements de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie jusqu'en mars 2018 pour un préjudice de 423 000 euros, ont été arrêtées lundi 8 octobre dans le secteur de Bergerac, en Dordogne, rapporte France Bleu Périgord.

À 6 heures, une centaine de militaires, appartenant à plusieurs compagnies de gendarmerie du Sud-Ouest et dirigés par la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux, ont procédé à l'interpellation de trois femmes et trois hommes, âgés de 30 à 40 ans, dans leurs trois domiciles à Bergerac et Saint-Laurent-des-Vignes.

Des bijoux, des voitures, des armes et même des lingots d'or retrouvés

Lors de perquisitions dans leurs domiciles et dans une pizzéria appartenant au "clan des Albanais", possiblement pour "blanchir de l'argent sale", selon la source proche du dossier contactée par France Bleu Périgord, un butin d'une valeur de 423 000 euros a été retrouvé, composé de bijoux, de véhicules, d'une arme, de munitions provenant d'un cambriolage, de 13 500 euros en liquide et de 2,5 kg de lingots d'or.

Les gendarmes continuent leur enquête pour trouver les propriétaires des objets volés dans 11 départements - l'Ariège, l'Aude, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, le Gers, la Gironde, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales et le Tarn - et pour découvrir l'origine des plus de 38 000 euros retrouvés sur les comptes bancaires du restaurant.

Les six suspects, déjà connus des services de gendarmerie pour des délits autres que des vols, devraient être transférés à Bordeaux jeudi et déférés devant un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée qui dirige cette enquête depuis janvier 2018. Une septième personne a été interpellée en Albanie, au volant d'une Jeep volée, dans le cadre de cette même affaire.