Mort du petit Émile au Vernet : le témoignage de la randonneuse qui a retrouvé son corps

Un rapport d’expertise doit être rendu dans les prochains jours, suite à la découverte, fin mars, du crâne du petit Émile. Rencontre avec la femme qui a trouvé ses ossements lors d’une randonnée.

C’est sur un sentier situé sur les hauteurs de la commune du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) que Sadia randonne régulièrement. Le 30 mars 2024, elle découvre lors d’une promenade une "petite boule", un "crâne, tout blanc". "Et il est centré, en plein milieu. Je me suis dit : oh, c’est le petit Émile", raconte-t-elle. C’est le premier ossement retrouvé du petit Émile. L’enfant de deux ans et demi est alors porté disparu depuis le 8 juillet 2023.

L’enquête toujours en cours

La randonneuse de 62 ans décide alors "de prendre un petit sac", veillant à ne pas mettre ses empreintes sur le crâne, qu’elle enveloppe. Elle le glisse dans son sac à dos et le rapporte avec elle à la gendarmerie. Le morceau de crâne a été retrouvé à plus d’un kilomètre et demi du hameau du Haut-Vernet. Après l’identification d’Émile, la gendarmerie a procédé à de nouvelles recherches. Dans les jours suivants, de nouveaux ossements ainsi que des vêtements ont été retrouvés.

Les analyses génétiques sont désormais terminées. Un rapport a été remis au juge d’instruction du pôle criminel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).