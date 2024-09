Mort du petit Émile au Vernet : la femme qui a découvert le corps de l’enfant témoigne

En mars 2024, une femme a découvert lors d’une promenade des ossements au Haut-Vernet, faisant basculer l’enquête autour de la disparition du petit Émile. Témoignage.

Sadia a accepté de revenir, vendredi 27 septembre, sur un sentier du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), où elle randonne souvent, pour raconter la découverte qu’elle a faite en mars dernier. "Je vois la petite boule, le crâne, tout blanc. Et il est centré, en plein milieu. Je me suis dit : 'Oh, c’est le petit Émile'", raconte-t-elle. Le crâne est le premier ossement d’Émile, un enfant de deux ans et demi porté disparu depuis le 8 juillet 2023.

D’autres ossements découverts ensuite

La randonneuse de 62 ans prend la décision de prendre le crâne avec elle, pour l’emporter à la gendarmerie. "J’agis parce que ce jour-là, il y avait un vent très, très, très fort (…) et je me dis prends-le, sinon personne ne le retrouvera", dit-elle. Elle explique qu'elle décide alors "de prendre un petit sac" pour envelopper le crâne, veillant à ne pas y mettre ses empreintes.

Le lendemain, les analyses des gendarmes confirmeront que le morceau de crâne est bien celui de l’enfant disparu. D’autres ossements ainsi que des vêtements de l’enfant ont ensuite été découverts. Un rapport a été remis au juge d’instruction du pôle criminel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pour l’heure confidentiel.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.