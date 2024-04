Direct Mort du petit Emile : "Les recherches vont reprendre" pour "analyser le secteur de découverte" des ossements, annonce la gendarmerie nationale

Les enquêteurs veulent éclaircir les nombreuses zones d'ombre qui subsistent. La gendarmerie nationale a annoncé, lundi 1er avril, sur franceinfo, la reprise des opérations de recherche dans le secteur du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), deux jours après la découverte du crâne et de quelques autres ossements du petit Emile. Objectif : retrouver les derniers restes de l'enfant et déterminer les circonstances de sa mort. Suivez notre direct.

Un important dispositif de recherche. Une centaine de gendarmes vont être déployés lundi. Parmi eux figurent "des experts de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie", dont des "anthropologues" spécialisés dans "l'analyse du sol", selon Marie-Laure Pezant, porte-parole de la gendarmerie nationale. Des chiens spécialisés, venus du Lot, sont également mobilisés.

Les gendarmes en quête d'indices. Les enquêteurs espèrent "identifier si ces ossements étaient ou pas sur place ou s'ils ont pu être ramenés par différents moyens : une personne humaine, un animal qui les aurait transportés ou bien les conditions météo qui auraient modifié le sol et qui les auraient bougés jusqu'ici", a précisé sur franceinfo la porte-parole de la gendarmerie nationale.

"On reste concentrés sur différentes hypothèses." La gendarmerie reconnaît qu'il existe "une chance infime" que les gendarmes soient passés à côté du corps quand ils ont effectué les fouilles : "On avait engagé énormément de moyens, mais, au vu de la configuration des lieux avec la végétation abondante du mois de juillet, ça a pu compliquer les recherches et on a pu, peut-être, passer à côté. C'est une hypothèse qui existe. Ensuite, il y a aussi le possibilité que ces ossements aient été rapportés après sur la zone."