Direct Disparition du petit Emile : un dispositif de recherche "plus ciblé" et sélectif" mis en place autour du hameau du Haut-Vernet

Changement de stratégie. Un dispositif de recherche "plus ciblé" et "sélectif" est mis en place mardi 11 juillet pour tenter de retrouver le petit Emile, disparu il y a plus de 48 heures dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence, après l'arrêt des battues infructueuses. "On n'arrête pas les recherches, on ne perd pas espoir", a précisé, lundi 10 juillet en fin d'après-midi le préfet du département, Marc Chappuis. Suivez notre direct.

L'arrêt des battues. Des "moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices" vont désormais être déployés, a annoncé le préfet, les recherches déjà menées n'ayant pas permis de repérer le garçonnet dans le périmètre initial de 5 kilomètres autour du hameau du Haut-Vernet et ses 25 habitants, là où le bambin a disparu, à quelque 2 kilomètres au dessus du village du Vernet lui-même, a ajouté le préfet.

Le hameau bouclé. A partir de mardi 11 juillet, "le site sera fermé à toute personne étrangère au bourg", a complété le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon, selon lequel "toutes les hypothèses restent d'actualité, aucune n'est privilégiée et aucune n'est exclue".

Les appels affluent. Plus de 500 appels ont été reçus, mais beaucoup pour proposer de l'aide pour les recherches, ont indiqué les responsables. Il n'y a pas "de nouveaux éléments susceptibles d'expliquer la disparition du petit Emile", en dépit de "nombreuses auditions de témoins", a ajouté le magistrat, précisant que toutes les maisons du hameau, hormis deux abandonnées, avaient été fouillées.