Rôle, prérogatives, composition... Comment fonctionne l'Inspection générale de l'administration, qui va enquêter sur la mort de Steve Maia Caniço à Nantes

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé mardi avoir saisi cette instance pour "comprendre les conditions d'organisation de l'événement" pendant lequel le jeune homme a disparu dans les eaux de la Loire.

Une nouvelle enquête. Les travaux de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) n'ont pas permis d'établir de "lien entre l'intervention de forces de police et la disparition de Steve Maia Caniço", a déclaré Edouard Philippe mardi 30 juillet. La veille, un corps avait été repêché dans la Loire. Il a été identifié comme étant celui du jeune homme qui a disparu à Nantes, dans la nuit du 21 au 22 juin, pendant une manifestation organisée à l'occasion de la Fête de la musique.

Ce rapport de l'IGPN ne permet pas de faire toute la lumière sur "le déroulement des faits, qui reste confus", a ajouté le Premier ministre qui a annoncé l'ouverture d'une enquête menée par l'Inspection générale de l'administration pour tenter d'éclaircir les zones d'ombre de cette affaire. Franceinfo fait le point sur ce que cela pourrait changer.

Qu'est-ce que l'Inspection générale de l'administration ?

L'IGA, pour Inspection générale de l'administration, est une instance de "contrôle supérieur", sur "tous les personnels, services, établissement ou institutions" qui "relèvent du ministère de l’Intérieur" ainsi que sur les "services et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle", explique le site du ministère de l'Intérieur. Elle est l'une des trois inspections interministérielles de l'Etat, avec l'Inspection générale des finances (IGF) et l'inspection générale des affaires sociales (Igas).

En plus de ses missions "d'évaluation des politiques publiques, d'audit de service et d'appui et de conseil", elle est le corps d'inspection du ministre de l'Intérieur, dont elle est la plus haute instance interne. L'IGA travaille donc directement en lien avec ce ministère, mais reçoit également des lettres de missions du chef du gouvernement ou de tout autre ministre auquel Beauvau aurait donné son accord préalable. Elle peut aussi se voir confier des missions à l'étranger.

Les principaux domaines de compétences de l'IGA sont les missions régaliennes, telles que les libertés publiques, les réformes de l'Etat, la sécurité (intérieure et civile notamment) et la gestion des collectivités locales et territoriales. Son champ d'intervention est donc très large, comme en atteste la liste des rapports rendus par l'instance.

Créée en 1781 par Necker, sous le nom d'"Inspection générale des hôpitaux civils et des maisons de force du royaume", elle existe sous sa forme actuelle depuis 1941.

Qui la compose ?

Considérée comme un grand corps de l'Etat, l'IGA est composée de hauts fonctionnaires recrutés pour la plupart à la sortie de l'Ecole nationale d'administration (ENA). Quelques recrutements se font aussi à l'extérieur. L'IGA compte également "des préfets, des administrateurs civils, des administrateurs territoriaux, des officiers généraux et supérieurs de gendarmerie, des directeurs de services actifs de la police nationale et un officier des sapeurs-pompiers", afin de disposer d'une équipe pluridisciplinaire.

L'IGA compte un peu plus de 90 membres, nommés inspecteurs généraux ou inspecteurs. Des inspecteurs en service extraordinaire et des hauts fonctionnaires chargés de mission peuvent également intégrer ses rangs ponctuellement.

Comment travaille-t-elle ?

Plus d'une centaine de rapports sont remis chaque année par l'IGA. Certains sont publics et d'autres confidentiels. Du fait de ses compétences étendues, l'IGA dispose d'une large autonomie de gestion. Une charte de déontologie exige de ses inspecteurs "la loyauté, l'intégrité, la responsabilité individuelle, l'indépendance, l'impartialité et la discrétion" lors de leurs enquêtes.

Le décret portant sur le statut de l'Inspection générale de l'administration précise que "pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes" qu'ils contrôlent, et ceux-ci sont obligés de se soumettre aux requêtes des inspecteurs.

Lors de son allocution, Edouard Philippe a déclaré que le rapport de l'IGPN ne permettait pas de faire le lien entre l'intervention policière et la mort de Steve Maia Caniço et qu'il posait, sans y répondre, de nombreuses "interrogations sur la préparation de cet événement". L'ouverture de cette enquête devrait porter sur les conditions d'organisation de l'événement et notamment sur les administrations impliquées dans la prise de décision : la mairie et la préfecture.

Les résultats de l'enquête sur les circonstances de la mort de Steve Maia Caniço lui seront remis sous un mois. Edouard Philippe a également assuré que "les conclusions seront rendues publiques". Le rapport de l'IGA ne pourra pas imposer de sanctions, dont la décision reviendra, le cas échéant, au ministre commanditaire de l'enquête.