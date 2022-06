Nantes : Jack Lang dédie la 40e Fête de la Musique à Steve Maia Caniço

Jack Lang, invité d'honneur ce mardi d'une déambulation musicale entre Villeurbanne et Lyon, avant de rentrer à Paris en soirée, souhaite dédier cette 40e édition à Steve Maia Caniço, mort en 2019 lors d'une opération policière controversée pendant la Fête de la musique à Nantes.

"Je souhaite rendre hommage à Steve Maia Caniço, noyé dans la Loire le 21 juin 2019 suite à une intervention des forces de police", à Nantes en Loire-Atlantique, écrit lundi 21 juin sur Twitter l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, fondateur de la Fête de la Musique en 1982. Il "lui dédie" la 40e édition.

"Steve, symbole de joie, de partage, d'union, tu resteras à jamais dans nos cœurs." Jack Lang à franceinfo

Le corps de Steve Maia Caniço a été retrouvé le 29 juillet 2019 dans la Loire à Nantes, plus d'un mois après sa disparition. Cet animateur périscolaire de 24 ans qui ne savait pas nager est mort noyé. Trois personnes sont mises en examen pour homicide involontaire : le commissaire Chassaing qui dirigeait l'opération policière dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, Claude d'Harcourt, préfet de la Loire-Atlantique en poste en 2019 et le sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de Loire-Atlantique au moment des faits.

Selon France Bleu Loire Océan, un rassemblement en hommage au jeune est prévu à partir de 18h ce mardi au départ du quai Wilson à Nantes.