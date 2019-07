Identification de Steve : "C'est le point de départ", affirme l'avocate de la famille

Cécile de Oliveira espère que l'information judiciaire permettra de déterminer les conditions dans lesquelles le jeune homme a perdu la vie.

"L'autopsie va donner lieu à d'autres expertises médicolégales qui vont pouvoir établir s'il y a des traces de violence sur le corps de Steve Caniço", a déclaré mardi 30 juillet Cécile de Oliveira, l'avocate de la famille de Steve Maia Caniço sur franceinfo. L'autopsie réalisée dans la matinée sur le corps repêché dans la Loire à Nantes a montré qu'il s'agit bien de celui de Steve Maia Caniço, disparu depuis plus d'un mois le soir de la Fête de la musique.

Le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire "contre X" pour "homicide involontaire". "C'est le point de départ, a déclaré Cécile de Oliveira. L'information judiciaire ouverte va permettre, je l'espère, d'établir un lien de causalité entre la chute de Steve dans la Loire et sa mort, et une intervention policière dont les conditions restent à examiner de façon approfondie."

"Si on se met à la place des parents de Steve, c'est à la fois un soulagement, parce qu'une sépulture va être possible, mais c'est aussi une terrible nouvelle et un énorme choc que la mort de leur fils. Je pense qu'ils attendent maintenant de se recueillir. Ensuite, ils auront des attentes judiciaires", a estimé l'avocate.