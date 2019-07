DIRECT. Disparition à Nantes : le corps retrouvé dans la Loire est bien celui de Steve Maia Caniço

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NANTES

: "C'est le point de départ. L'information judiciaire ouverte va permettre, je l'espère, d'établir un lien de causalité entre la chute de Steve dans la Loire et sa mort, et une intervention policière dont les conditions restent à examiner de façon approfondie."



L'avocate de la famille de Steve était interrogée sur franceinfo, alors que l'autopsie réalisée sur le corps repêché hier dans la Loire à Nantes a montré qu'il s'agit bien de celui de Steve Caniço, disparu depuis plus d'un mois le soir de la fête de la musique.

: Voici le communiqué du procureur de la République de Nantes.

: Pourquoi les recherches pour retrouver Steve ont-elles pris tant de temps ? Parce qu'elles ont commencé tardivement, que la Loire est difficile à sonder et que des fausses pistes ont ralenti les recherches. Le détail est à lire dans notre article.

: Le corps retrouvé hier dans la Loire est bien celui de Steve Maia Caniço, selon les informations de France 3.

: Voici les principales informations, ce midi :



• Une information judiciaire pour "homicide involontaire" a été ouverte à Nantes à la suite de la disparition de Steve Maia Caniço lors de la Fête de la musique, a annoncé le procureur de la République à Nantes.



: Bonjour @James et @Arthur. Nous venons justement de publier un article qui explique pourquoi les recherches ont pris autant de temps. Cela peut s'expliquer notamment par un lancement des recherches tardif (trois jours après la disparition), un fleuve difficile à sonder et de fausses pistes qui ont coûté de précieuses heures aux enquêteurs.







: Comment se fait-il qu'il ait fallu autant de temps pour retrouver le corps alors qu'il était non loin de l'endroit où il est probablement tombé ?

: Connait-on la raison pour laquelle il aura fallu attendre un mois avant que des recherches policières ne soient lancées ?

: Le corps a été repêché dans la Loire à Nantes au pied de la grue jaune. La disparition du jeune homme a coïncidé avec une intervention controversée des forces de l'ordre dans la nuit du 21 au 22 juin. Des échauffourées avaient éclaté vers 4h30 entre participants à un concert techno et policiers venus exiger l'arrêt de la musique sur le quai Wilson, un endroit sans parapet de l'île de Nantes, sur la Loire.

: Une information judiciaire est ouverte pour "homicide involontaire", fait savoir le procureur.

: La famille de Steve Maia Caniço a pu voir les trois colliers retrouvés sur le corps découvert hier dans la Loire, rapporte un journaliste de Ouest-France.

: En raison de l'état du corps découvert dans la Loire hier soir, "l'identification est problématique. (...) Pour avoir confirmation [de l'identité], il faudra attendre les opérations de médecine légale", a souligné le procureur de Nantes. Une journaliste se trouve sur place.

: Voici les principales informations à 9 heures :



• Un corps a été retrouvé dans la Loire plus d'un mois après la disparition de Steve Maia Caniço. Il s'agit probablement du jeune homme disparu le soir de la Fête de la musique. Une autopsie doit avoir lieu ce matin.



: L'avocate de la famille de Steve Maia Caniço évoque la possibilité de dépayser l'affaire, pour la "sérénité" du dossier. Ce mécanisme consiste à "faire changer le lieu naturel d'un traitement judiciaire d'un dossier s'il apparaît que la sérénité peut être mise à mal", précise Cécile de Oliveira sur franceinfo.

: "L'autopsie aura lieu en fin de matinée", a confirmé Cécile de Oliveira, l'avocate de la famille de Steve Maia Caniço sur franceinfo.







: "Au moins, maintenant, on pourra faire le deuil et si c’est bien lui, on organisera sûrement bientôt une marche blanche pour Steve", a confié un ami du disparu à Presse Océan après qu'un corps a été retrouvé hier soir dans la Loire. Il pourrait très probablement s'agir de celui du jeune homme disparu le 21 juin lors d'une intervention policière.

: L’avocate de la famille du jeune homme mise sur "les performances de grands laboratoires d’analyses pour déceler d’éventuelles traces de gaz lacrymogène dans l’humeur vitrée" (une partie de l’œil), pour déterminer si la chute de Steve Maia Caniço est liée à l'intervention policière, cite Presse Océan.

: "L’identification définitive du corps ne sera possible qu’après les opérations médico-légales", a déclaré le procureur de Nantes, après la découverte d'un corps dans la Loire, qui pourrait très probablement être celui de Steve Maia Caniço. Les premiers résultats sont attendus dès aujourd'hui.

: Voici les principales informations ce matin :



• Le corps de de Steve Maia Caniço a "très probablement" été retrouvé hier dans la Loire. Le jeune homme a disparu lors de l'intervention de la police à la fin de la Fête de la musique, le 21 juin dernier, à Nantes.



