Disparition de Morgane : l'enquête se poursuit dans les Côtes-d'Armor

Morgane, 13 ans, est toujours portée disparue. Les recherches se sont poursuivies lundi 2 décembre dans le secteur de Pabu dans les Côtes-d'Armor.

Frapper à chaque porte encore. Lundi 2 décembre, 70 gendarmes poursuivent les recherches autour de la disparition de Morgane dans un périmètre élargi auprès d’habitants toujours aussi inquiets. "Il faut qu'on retrouve cette jeune fille à tout prix parce que c'est une catastrophe", explique un riverain. Une semaine après, l'enquête s’est intensifiée sur les routes et sur chaque étape du trajet qu'elle a emprunté jusqu'à son collège.

"Continuer d'avancer sur cette enquête"

"On part du principe que les personnes qui sont là ce lundi matin sont les mêmes qui étaient là lundi dernier. On recueille le témoignage de tous les automobilistes, des chauffeurs de bus pour pouvoir avoir le plus d'éléments possible et continuer d'avancer sur cette enquête", explique un gendarme. L’adolescente c’est comme volatilisé. Elle avait quitté son domicile à 7h15 pour un trajet à pied de 900 mètres. Les chiens pisteurs ont ensuite perdu sa trace. Elle ne montra jamais dans le bus qui l’amène au collège. À 9h30 l'établissement scolaire prévient ses parents. La disparition est signalée aux gendarmes à 11h40.

